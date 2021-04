Il generale Figliuolo, commissario straordinario per l'emergenza Covid - 19, sarà in Piemonte (Di martedì 13 aprile 2021) Il generale Francesco Figliuolo, commissario straordinario per l'emergenza Covid - 19, sarà in Piemonte il 14 e 15 aprile. Mercoledì 14 aprile, nel pomeriggio, sarà a Torino dove visiterà il nuovo ... Leggi su gazzettadasti (Di martedì 13 aprile 2021) IlFrancescoper l'- 19,inil 14 e 15 aprile. Mercoledì 14 aprile, nel pomeriggio,a Torino dove visiterà il nuovo ...

Advertising

riotta : Il piano vaccinale deve essere nazionale, lo diciamo da tempo, e bene dunque fa il generale Figliuolo a non ammette… - fattoquotidiano : A giudicare dagli annunci di “cambi di passo”, il piano vaccinale gestito dal Generale Francesco Paolo Figliuolo do… - biagiosimonetta : Il generale Figliuolo è in gran confusione. Ha annunciato “da domani #AstraZeneca sarà somministrato anche a fascia… - UbertoGandolfi : RT @vco24news: Il generale Figliuolo in visita ai cantri vaccinali del Piemonte - vco24news : Il generale Figliuolo in visita ai cantri vaccinali del Piemonte -