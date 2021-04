Harry ricorda il Principe Filippo | “Maestro di barbecue | battutista leggendario”

Leggi su 361magazine

(Di martedì 13 aprile 2021) Venerdì i funerali del Duca di Edimburgo Ilè arrivato già nella giornata di ieri, 12 aprile, in Inghilterra. Il figlio di Diana e Carlo appena appresa la notizia della scomparsa delè volato dalla sua famiglia (senza Meghan attualmente al settimo mese di gravidanza e rimasta negli USA). Il Duca del Sussex attualmente si trova in isolamento, come prevede il protocollo per le normative anti – covid 19 a Frogmore Cottage. Potrà terminare questo periodo solo per i funerali che si svolgeranno venerdì presso il castello di Windsor. Il consorte di Meghan Markle ha così scelto di rompere il silenzio e ha voluto condividere un toccante ricordo per il nonno attraverso Twitter. Moving tribute from The Duke of Sussex – Prince. pic.twitter.com/zuq3BcneI1 — The Duke and ...