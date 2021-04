Gran Premio dell’Industria, secondo successo stagionale per Davide Persico (Di martedì 13 aprile 2021) Il 2021 potrebbe esser l’anno della consacrazione per Davide Persico. Al secondo anno fra gli Under 23, il 19enne di Cene ha saputo mettere in mostra tutta la propria potenza ritagliandosi un ruolo da protagonista nel panorama tricolore degli sprinter. La conferma dei progressi compiuti è arrivata al Gran Premio dell’Industria vinto dal giovane orobico al termine di una prova molto veloce. Nonostante il maltempo e i numerosi tentativi di fuga che hanno caratterizzato la kermesse, il portacolori del Team Colpack-Ballan ha saputo rimanere sempre concentrato evitando la caduta che ha spezzato il gruppo a poche centinaia di metri dall’arrivo di Civitanova Marche. Pronto a lanciare il compagno di squadra Samuel Quaranta, il velocista seriano ha saputo adattarsi alla nuova situazione ... Leggi su bergamonews (Di martedì 13 aprile 2021) Il 2021 potrebbe esser l’anno della consacrazione per. Alanno fra gli Under 23, il 19enne di Cene ha saputo mettere in mostra tutta la propria potenza ritagliandosi un ruolo da protagonista nel panorama tricolore degli sprinter. La conferma dei progressi compiuti è arrivata alvinto dal giovane orobico al termine di una prova molto veloce. Nonostante il maltempo e i numerosi tentativi di fuga che hanno caratterizzato la kermesse, il portacolori del Team Colpack-Ballan ha saputo rimanere sempre concentrato evitando la caduta che ha spezzato il gruppo a poche centinaia di metri dall’arrivo di Civitanova Marche. Pronto a lanciare il compagno di squadra Samuel Quaranta, il velocista seriano ha saputo adattarsi alla nuova situazione ...

