Giulio Berruti vaccinato con AstraZeneca a 36 anni: l’attore zittisce tutti (Di martedì 13 aprile 2021) L'ex protagonista di Squadra Antimafia e tante altre fiction Mediaset è stato accusato di aver ricevuto dei privilegi per via della sua relazione con Maria Elena Boschi L'articolo proviene da Gossip e Tv. Leggi su gossipetv (Di martedì 13 aprile 2021) L'ex protagonista di Squadra Antimafia e tante altre fiction Mediaset è stato accusato di aver ricevuto dei privilegi per via della sua relazione con Maria Elena Boschi L'articolo proviene da Gossip e Tv.

Advertising

Corriere : Berruti, fidanzato di Boschi, si vaccina a 36 anni, polemiche social. Lui: «Sono odontoiatra» - repubblica : Covid, la foto di Giulio Berruti sui social: 'Io, vaccinato con AstraZeneca'. Polemica contro il fidanzato di Maria… - ananassobasso : RT @SecolodItalia1: Non dite a Draghi che Giulio Berruti, fidanzato della Boschi, 36 anni, già si è vaccinato (video) - SecolodItalia1 : Non dite a Draghi che Giulio Berruti, fidanzato della Boschi, 36 anni, già si è vaccinato (video)… - Tissy01 : Polemica social per il vaccino a Giulio Berruti: il fidanzato di Maria Elena Boschi ha ricevuto l'AstraZeneca - Il… -