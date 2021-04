George Best, mitologia di un eroe contemporaneo (Di martedì 13 aprile 2021) Nell’autunno del ’72 l’aveva dichiarato a tutti i giornali: “Smetto. Basta, non gioco più. Non mi diverto più”. Non era la prima volta che lo diceva, ma quasi tutti ci credettero, e non perché si fidassero di lui, bensì perché si vedeva che Georgie Best, forse la più forte mezzala di tutti i tempi, ormai non era più lo stesso. In campo sembrava l’ombra di se stesso e, fuori dal campo, lottava con i suoi fantasmi fino a sfinirsi. Ma era già diventato l’immagine di qualcosa che andava ben al di là di lui; forse senza esserne consapevole, era diventato già leggenda, una sorta di presenza talismanica che avrebbe travalicato gli anni e gli eventi del suo passaggio sui campi da calcio e perfino del suo passaggio terrestre. Smentendo quanto aveva detto, si presentò comunque al ritiro che dava inizio alla stagione ’72-’73, onorando il contratto che lo legava al Manchester e a ... Leggi su huffingtonpost (Di martedì 13 aprile 2021) Nell’autunno del ’72 l’aveva dichiarato a tutti i giornali: “Smetto. Basta, non gioco più. Non mi diverto più”. Non era la prima volta che lo diceva, ma quasi tutti ci credettero, e non perché si fidassero di lui, bensì perché si vedeva che Georgie, forse la più forte mezzala di tutti i tempi, ormai non era più lo stesso. In campo sembrava l’ombra di se stesso e, fuori dal campo, lottava con i suoi fantasmi fino a sfinirsi. Ma era già diventato l’immagine di qualcosa che andava ben al di là di lui; forse senza esserne consapevole, era diventato già leggenda, una sorta di presenza talismanica che avrebbe travalicato gli anni e gli eventi del suo passaggio sui campi da calcio e perfino del suo passaggio terrestre. Smentendo quanto aveva detto, si presentò comunque al ritiro che dava inizio alla stagione ’72-’73, onorando il contratto che lo legava al Manchester e a ...

