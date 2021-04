Gasperini deferito dall’antidoping | rischia 20 giorni di squalifica

Leggi su zon

(Di martedì 13 aprile 2021) Il tecnico della Dea è statoper aver insultato un ispettore durante un controllo antidoping a sorpresa Ore di apprensione in casa Atalanta per il deferimento da parte del procuratore antidoping Pierfilippo Laviani nei confronti di Gian Piero. Richiesti 20diper il tecnico della Dea per aver “insultato un ispettore durante un controllo a sorpresa e inveito contro l’intero sistema antidoping, interrompendo un test in corso su un calciatore dell’Atalanta e obbligando il giocatore ad andare ad allenarsi”. I fatti risalgono al 7 febbraio scorso, quando durante un allenamento dell’Atalanta si presentò un ispettore di Nado Italia per un controllo antidoping a sorpresa, su 4 calciatori. Tuttavia mentre venivano effettuati i testebbe un’accesa ...