GameStop vuole trasformarsi nell' Amazon dei videogiochi e parte la caccia a un nuovo CEO

(Di martedì 13 aprile 2021)Corp è alla ricerca di unamministratore delegato per sostituire George Sherman mentre la società ha in programma dida un rivenditore dia una società di e-commerce, hanno detto tre fonti che hanno familiarità con la questione. Sarebbe il più grande sconvolgimento inda quando Ryan Cohen, co-fondatore ed ex amministratore delegato di Chewy Inc, è entrato a fardel consiglio di amministrazione a gennaio e ha iniziato a gettare le basi per un cambiamentoa cultura ea strategia. Il consiglio dista ora cercando unCEO, hanno detto le fonti, che hanno richiesto l'anonimato poiché la questione è riservata. Leggi altro...

GameStop ci vuole far sapere che Xbox Series S è disponibile sul sito e in negozio.

... infatti dopo il suo famoso tweet in appoggio dei trader di Reddit il titoloè ... permette di valorizzare le performance dei top trader di eToro e offrire un supporto utile per chi...offre diverse opzioni di acquisto: si parte con PlayStation 5 Digital Edition a 399,98 euro e PlayStation 5 con disco a 499,98 euro. Ma ci sono anche un paio di bundle per chiqualcosa ...Entro la fine del 2024, dice, vuole essere in grado di avere disponibili sulla sua ... Non c'è modo di rallentare anche l’ondata di vendite più violenta. Quando il trading di GameStop era al massimo ...Cohen vuole trasformare GameStop partendo dal ridimensionamento di circa 5.000 punti vendita al dettaglio in tutto il mondo, puntando sul commercio online e utilizzando i negozi rimanenti per la distr ...