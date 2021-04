Flavio Briatore festeggia il compleanno con Elisabetta Gregoraci e il figlio

(Di martedì 13 aprile 2021)i suoi 71 anni con un pranzo al ristorante con la ex moglie e il. Per loro un pranzetto a tre al ristorante nel Principato di Monaco, dove vivono, i locali sono aperti tra allegria e risate. Per ilto c’è anche una torta a quattro piani che celebra tutti i

PasqualeMarro : #FlavioBriatore sceglie (di nuovo) di stare con #ElisabettaGregoraci - VanityFairIt : La showgirl, nel Principato di Monaco con il figlio Nathan Falco, ha festeggiato i settantun anni dell'ex marito co… - zazoomblog : Flavio Briatore la festa di compleanno è con Elisabetta Gregoraci - #Flavio #Briatore #festa #compleanno… - BakshDark : Ecco un articolo decente #gregorelli - Gabriel21601598 : @eligregreina Nooo aveva sbagliato a scrivere voleva scrivere Flavio Briatore però è uscito fra bett ???? -

Ultime Notizie dalla rete : Flavio Briatore

ed Elisabetta Gregoraci si sono ritrovati per festeggiare i settantun anni dell'imprenditore, e sono parsi uniti, tanto in armonia da portare i fan a chiedersi se l'amicizia nasconda ...Ti potrebbe anche interessare: Elisabetta Gregoraci edi nuovo insieme: la sorpresa per il compleanno di lui