Fioramonti | “Attivare subito iniziative per fornire assistenza psicologica agli studenti”

(Di martedì 13 aprile 2021) ROMA – “La sospensione delle attività didattiche in presenza e il conseguente avvio della Dad hanno causato notevoli dannie alle studentesse. Ad oggi ancora non è possibile misurare la portata totale delle conseguenze generate dall’isolamento emergenziale, come il forte gap relazionale e le difficoltà di apprendimento generati. Ciò è stato ulteriormente amplificato anche dalla distorsione percettiva dello spazio abitativo, ormai coincidente con lo spazio di apprendimento scolastico. Tale sovrapposizione ha fortemente stravolto quello che nella psicologia ecologica di Roger Barker viene definito “setting”, ovvero l’insieme dei fenomeni comportamentali, dei pattern circoscritti e stabili di attività umane con un sistema integrato di forze e controlli che mantengono tali attività in un equilibro semistabile”. Lo denuncia sui social l’ex ...

ROMA - "La sospensione delle attività didattiche in presenza e il conseguente avvio della Dad hanno causato notevoli danni agli studenti e alle ..."Il livello di disagio psicologico provato dai giovani, soprattutto dagli adolescenti, in questo ultimo anno si sta tramutando in ...