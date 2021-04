“È ora di dire stop”. Simona Ventura, per lei non è il momento migliore. Ormai se ne parla (Di martedì 13 aprile 2021) Gli ascolti in esponenziale ribasso di Game of Games, il programma che ha segnato il ritorno in prima serata di Simona Ventura alle redini di una trasmissione televisiva, stanno confermando come la prova non stia convincendo anche i telespettatori più affezionati allo stile di Simona. Risultati, questi, che non hanno certamente reso felice la bella conduttrice. Simona Ventura, tuttavia, si è detta felice del suo nuovo incarico, proprio perché incentrato su un format di intrattenimento che ha la necessità di far leva sulle capacità di chi la conduce. In un commento relativo ai bassi ascolti, circa 915mila spettatori, per uno share del 3,7 per cento, era stata proprio lei a dire di voler attendere il termine per analizzare i risultati. Simona ... Leggi su tuttivip (Di martedì 13 aprile 2021) Gli ascolti in esponenziale ribasso di Game of Games, il programma che ha segnato il ritorno in prima serata dialle redini di una trasmissione televisiva, stanno confermando come la prova non stia convincendo anche i telespettatori più affezionati allo stile di. Risultati, questi, che non hanno certamente reso felice la bella conduttrice., tuttavia, si è detta felice del suo nuovo incarico, proprio perché incentrato su un format di intrattenimento che ha la necessità di far leva sulle capacità di chi la conduce. In un commento relativo ai bassi ascolti, circa 915mila spettatori, per uno share del 3,7 per cento, era stata proprio lei adi voler attendere il termine per analizzare i risultati....

Advertising

amnestyitalia : #Myanmar All’indomani di uno dei giorni con più manifestanti uccisi, il 15 marzo l’esercito ha imposto la legge mar… - MarceVann : @Patrizi75819760 Fin'ora quelli ambigui sono stati quelli del M5S, dicendo una cosa ma anche il suo contrario. Mi p… - LsweetcakeT : RT @thinkxboutlou: Ultimo voto dell'ora non so che dire quindi lascio una gif di Lou a caso I vote #Louies for #BestFanArmy at the #iHeart… - alinatede : RT @Barbaramenteme: Caro ministro @robersperanza , sono una cittadina a cui è stato chiesto di fare sacrifici per tutelare la salute, a sui… - tuamamj : ah comunque la madrelingua di tedesco oggi ha detto la n word, per dire che “””ora””” è offensivo ?? come se non lo fosse sempre stata -

Ultime Notizie dalla rete : ora dire Nuovi monitor GFF e GCC, itek è pronta a stupirvi ancora! Proseguiamo ora con le quattro versioni di schermi piatti, una con pannello TN da 24.5", due con ... office e creator e ci permettiamo di dire? molto di più. Infatti vorremmo proprio partire dal nostro ...

Giochisti contro bestemmiatori: sto con i secondi ... se Bielsa perde, si mettono a contare le triangolazioni a mille all'ora invece dei gol presi. ... Per non dire di Conte che vince i campionati con le ripartenze e Bonucci e De Vrj quasi liberi. La ...

Napoli, per Vazquez ora cambia tutto: può dire sì al Real dopo l'infortunio ilmattino.it Monferrato Classic Festival: mercoledì 14 l’ultimo concerto in streaming della rassegna «Trasmettere l’intera rassegna online è stata una scommessa – ha spiegato l’assessore Gigliola Fracchia -, ma ora possiamo dire di averla vinta! I primi tre concerti hanno infatti avuto un ottimo ...

In 5 mesi ristoranti aperti solo un giorno su tre ora vogliamo una data certa per le riaperture, dopo un anno di chiusure o ci danno una prospettiva del futuro oppure futuro non ci sarà", osserva Matteo Musacci, della Fipe giovani imprenditori. "Non ...

Proseguiamocon le quattro versioni di schermi piatti, una con pannello TN da 24.5", due con ... office e creator e ci permettiamo di? molto di più. Infatti vorremmo proprio partire dal nostro ...... se Bielsa perde, si mettono a contare le triangolazioni a mille all'invece dei gol presi. ... Per nondi Conte che vince i campionati con le ripartenze e Bonucci e De Vrj quasi liberi. La ...«Trasmettere l’intera rassegna online è stata una scommessa – ha spiegato l’assessore Gigliola Fracchia -, ma ora possiamo dire di averla vinta! I primi tre concerti hanno infatti avuto un ottimo ...ora vogliamo una data certa per le riaperture, dopo un anno di chiusure o ci danno una prospettiva del futuro oppure futuro non ci sarà", osserva Matteo Musacci, della Fipe giovani imprenditori. "Non ...