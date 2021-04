Del Facebook Data Breach sono vittima più della metà degli italiani

Leggi su giornalettismo

(Di martedì 13 aprile 2021) Nelche risale al 2019 glistati i più coinvolti immediatamente dopo gli egiziani e subito primastatunitensi. Lo studio che ha permesso di scoprire in quale misura siano coinvolti i cittadini delle varie nazioni è targato Surfshark, azienda britannica che ha dato la possibilità di fare la classifica dei paesi più colpiti. I ricercatori hanno rivelato chestati trafugati, in media, cinque tipi di dati per ogni utente che posincludere nome completo, posizione,di nascita, numero di telefono, ID, indirizzi e-mail e biografie. Sul podio dei più derubati troviamo al primo posto gli utentiegiziani, al secondo gli utenti ...