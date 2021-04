Dalla zona rossa all'Oms, l'indagine a tutto campo dei Pm di Bergamo (Di martedì 13 aprile 2021) AGI – E' un'indagine ormai a tutto campo sulla gestione dell'emergenza della pandemia Covid, quella dei magistrati di Bergamo, nata in sordina nell'aprile del 2020. All'inizio, come ha raccontato il procuratore aggiunto Maria Cristina Rota in una recente intervista, il lavoro dei magistrati era circoscritto alla mancata chiusura dell'ospedale di Alzano Lombardo, poi si è ampliato “e adesso ruota attorno a due filoni: la zona rossa e il piano pandemico nazionale che non era stato aggiornato”. In questi mesi il pool bergamasco coordinato da Rota ha raccolto varie testimonianze, da quelle del presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana, al ministro della Salute Roberto Speranza, al direttore dell'Iss Silvio Brusaferro, l'ex ministro Beatrice Lorenzin, fino all'allora presidente del Consiglio, ... Leggi su agi (Di martedì 13 aprile 2021) AGI – E' un'ormai asulla gestione dell'emergenza della pandemia Covid, quella dei magistrati di, nata in sordina nell'aprile del 2020. All'inizio, come ha raccontato il procuratore aggiunto Maria Cristina Rota in una recente intervista, il lavoro dei magistrati era circoscritto alla mancata chiusura dell'ospedale di Alzano Lombardo, poi si è ampliato “e adesso ruota attorno a due filoni: larossa e il piano pandemico nazionale che non era stato aggiornato”. In questi mesi il pool bergamasco coordinato da Rota ha raccolto varie testimonianze, da quelle del presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana, al ministro della Salute Roberto Speranza, al direttore dell'Iss Silvio Brusaferro, l'ex ministro Beatrice Lorenzin, fino all'allora presidente del Consiglio, ...

