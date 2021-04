Dal 15 giugno YouTube prenderà il posto di Google Play Film su questi device (Di martedì 13 aprile 2021) Google annuncia che dal 15 giugno l'applicazione Google Play Film passerà il testimone all'app di YouTube su alcune marche di smart TV L'articolo proviene da TuttoAndroid. Leggi su tuttoandroid (Di martedì 13 aprile 2021)annuncia che dal 15l'applicazionepasserà il testimone all'app disu alcune marche di smart TV L'articolo proviene da TuttoAndroid.

Advertising

LuigiBrugnaro : Valorizzare e rispettare il #mare come risorsa culturale ed economica ?? Oggi è la #GiornataNazionaledelMare e ci st… - Agenzia_Ansa : La regina Elisabetta II ha annunciato la morte del principe consorte Filippo di Edimburgo, nato a Corfù il 10 giug… - juventusfc : Dal 15 marzo al 27 giugno ACQUISTA UNA CONFEZIONE DI PRODOTTI a scelta tra Twix, Snickers, Mars, Bounty e PUOI VINC… - leo1908MI : @il_Malpensante @90ordnasselA Dal 31 marzo al 30 giugno. Poi sarà a fine settembre e via di trimestre in trimestre.… - claudio301O : @iMatteo_Pau Io ho chiesto a siri, in italiano, quando sarà il WWDC e lei mi ha detto che sarà dal 7 all’11 giugno -