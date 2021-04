Crosetto e il tweet contro i fascisti: “Giù le braccia di questi parassiti dai ristoratori” (Di martedì 13 aprile 2021) Finalmente un uomo di destra, Guido Crosetto, fondatore ed esponente di punta di Fratelli d’Italia, ha avuto il coraggio di dire quello che è sotto gli occhi di tutti e che, faticosamente, ripetiamo da giorni: i fascisti, neofascisti o parafascisti che, ancora ieri, sono scesi in piazza a Roma in prima fila al corteo dei ristoratori finiscono per sporcare, infangare e delegittimare una protesta sacrosanta che non può e non deve essere politicizzata in alcun modo. “Lo dico da giorni” ha scritto Guido Crosetto su Twitter, “i peggiori nemici di chi protesta (giustamente) sono quei parassiti che colgono ogni occasione per farsi pubblicità con la violenza, i cori, le bandiere ed i bracci tesi. Si facciano le loro manifestazioni e lascino in pace chi manifesta perché è ... Leggi su nextquotidiano (Di martedì 13 aprile 2021) Finalmente un uomo di destra, Guido, fondatore ed esponente di punta di Fratelli d’Italia, ha avuto il coraggio di dire quello che è sotto gli occhi di tutti e che, faticosamente, ripetiamo da giorni: i, neoo parache, ancora ieri, sono scesi in piazza a Roma in prima fila al corteo deifiniscono per sporcare, infangare e delegittimare una protesta sacrosanta che non può e non deve essere politicizzata in alcun modo. “Lo dico da giorni” ha scritto Guidosu Twitter, “i peggiori nemici di chi protesta (giustamente) sono queiche colgono ogni occasione per farsi pubblicità con la violenza, i cori, le bandiere ed i bracci tesi. Si facciano le loro manifestazioni e lascino in pace chi manifesta perché è ...

