Brunetta | il problema sono i “cattivi ministri”

(Di martedì 13 aprile 2021) Ho letto la lunga risposta del ministroalle sacrosante rimostranze di chi ritiene che le modifiche ai concorsi pubblici, introdotte dal suo decreto, siano profondamente sbagliate e ingiuste. E trovo incredibili le sue risposte, perché nega, minimizza e arriva in fondo a sostenere, peraltro con indigeribile paternalismo, che chi non la vede come lui è un mediocre. Ma i fatti hanno la testa dura e l’articolo 10 del decretoparla chiaro: si attribuisce alle amministrazioni la discrezionalità di precludere l’accesso alle prove preselettive, e quindi ai concorsi, a coloro che nonin possesso di titoli e di anni di servizio. Il che vuol dire che sei hai una laurea triennale, o anche una specialistica e ti sei appena laureato, avrai scarse difficoltà non solo di vincere il concorso, ma persino di essere valutato in ...