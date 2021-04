BioShock 4 potrebbe essere un gioco open world

(Di martedì 13 aprile 2021) Qualche tempo fa abbiamo sentito che 2K Games stava creando un nuovo studio per lavorare al prossimoe ora alcuni nuovi annunci di lavoro hanno fornito alcuni dettagli in più su cosa possiamo aspettarci dal titolo. A differenza dei giochidel passato, il nuovo capitolo della serie dovrebbeun, con "storie guidate dai personaggi" e missioni primarie e secondarie. Lo studio che sta lavorando al prossimodisi chiama Cloud Chamber e attualmente sta assumendo in diverse posizioni. Queste includono un AI programmer, un UI/UX designer, un tools programmer, un seniordesigner, un senior technical designer e un senior writer. Quest'ultima, sarà una posizione che aiuterà a creare ...

The Elder Scrolls IV: Oblivion , Heavy Rain , The Last of Us , ICO , sono soltanto alcuni ... Meglio di quanto potrebbe fare qualunque visore sul mercato. E lo fa semplicemente con la coerenza ... Essendo a tutti gli effetti il seguito spirituale di System Shock 2 , non è che ci sarebbero grosse contaminazioni di gameplay nella creatura ibrida che potrebbe nascere dal matrimonio tra i ...