Asia Argento e Morgan | L’amore ritorna?

(Di martedì 13 aprile 2021) “Perché non torniamo insieme?”… Mai proposta fu più esplicita. Prendere o lasciare?l’ha scritto su Clubhouse. Il messaggio è indirizzato aaccetterà o lascerà? Dalalle carte bollate e ritorno. Li avevamo lasciati in guerra. Lei che accusava lui di non pagare gli alimenti per il mantenimento della figlia Anna Lou. Cose da Guerra dei Roses. O da Brangelina. Location: il tribunale.

Morgan esi sono messi a nudo su Clubhouse, il social network vocale che è disponibile solo su invito e per i dispositivi Apple. I due artisti si sono lanciati in un dialogo senza freni, parlando ...Frae Morgan c'è sempre stato un rapporto di amore - odio. Dopo esser stati insieme a lungo e aver anche dato alla luce una figlia, i due si sono bruscamente separati, ma qualcosa sembra ...Asia Argento, in collegamento social con Morgan, spiazza il cantante proponendogli di tornare insieme e fare coppia fissa. Tra Asia Argento e Morgan sta nascendo nuovamente l’amore? I due si sono dati ...Morgan e Asia Argento si sono messi a nudo su Clubhouse, il social network vocale che è disponibile solo su invito e per i dispositivi Apple. I due artisti si sono lanciati in un dialogo senza freni, ...