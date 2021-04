Amici Specials, Benjamin Mascolo dà un importante consiglio artistico a Sangiovanni (Di martedì 13 aprile 2021) E’ disponibile su Amazon Prime Video la settima puntata di Amici Specials, l’appuntamento fisso del martedì del format di Amici 20, di cui è stato ospite Benjamin Mascolo. Dopo le emozioni spese con Michele Bravi, il divertimento insieme a Rocco Hunt, la profondità di Mr.Rain, l’ospite del nuovo appuntamento è stato Benjamin, in arte B3n, il cantautore nato nel duo Benji e Fede, che poi si è diviso. Ha esordito così il giovane artista entrando in studio: Queste presentazioni sono molto strane. Guardo i numeri che ho fatto e penso: “davvero ho fatto tutto questo?“. Mi ricordo che non me la sono goduta per niente. Ero troppo teso, troppo agitato, mille paranoie. So che state facendo tanto, ma vi voglio dire di godervela perché è una cosa unica al mondo. L’ospite ha voluto sciogliere il ... Leggi su isaechia (Di martedì 13 aprile 2021) E’ disponibile su Amazon Prime Video la settima puntata di, l’appuntamento fisso del martedì del format di20, di cui è stato ospite. Dopo le emozioni spese con Michele Bravi, il divertimento insieme a Rocco Hunt, la profondità di Mr.Rain, l’ospite del nuovo appuntamento è stato, in arte B3n, il cantautore nato nel duo Benji e Fede, che poi si è diviso. Ha esordito così il giovane artista entrando in studio: Queste presentazioni sono molto strane. Guardo i numeri che ho fatto e penso: “davvero ho fatto tutto questo?“. Mi ricordo che non me la sono goduta per niente. Ero troppo teso, troppo agitato, mille paranoie. So che state facendo tanto, ma vi voglio dire di godervela perché è una cosa unica al mondo. L’ospite ha voluto sciogliere il ...

xhugstilinskix : comunque assurdo come abbiano montato amici specials con gli ospiti non in ordine e anche con dei buchi AAAAAAA - _akamysmile_ : c'è chi guarda solo la prima mezz'ora di amici specials e chi mente - fedexxrica : ma ad amici specials secondo voi avranno registrato almeno una puntata con filippo? è in porgramma? ?? #irama #Amici20 - darthskyytano : ma c'è ben nella puntata di amici specials aaaa - EliLelli : Ma questa puntata di amici specials con Benji super super carina? Lui è stato proprio bravo, ma del resto è di Mode… -