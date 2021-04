Acea lancia la sua app e-mobility e punta sui servizi per la ricaricaHDblog it

(Di martedì 13 aprile 2021)ha deciso di ampliare le sue attività entrando nel settore deidi ricarica per le auto elettriche. Già alcuni mesi faaveva dichiarato di voler investire sempre di più nella mobilità elettrica, annunciando un piano per installare 2.200 colonnine per la ricarica entro il 2024 quasi tutte a Roma. Adesso, hato la sua applicazione “e-” che permette alle persone di poter accedere ad oltre 10.000 punti di ricarica in Italia grazie ad una serie di accordi di interoperabilità sottoscritti con altri operatori del settore. COME FUNZIONA? Una volta aperta l’app, sulla mappa vengono mostrati i punti di ricarica da cui si può ricaricare. Ci sono quelli di Enel X, per esempio. Per ognuno di questi è possibile trovare informazioni sulle prese disponibili e ...

Ultime Notizie dalla rete : Acea lancia

ha deciso di ampliare le sue attività entrando nel settore dei servizi di ricarica per le auto elettriche . Già alcuni mesi faaveva dichiarato di voler investire sempre di più nella mobilità elettrica, annunciando un piano per installare 2.200 colonnine per la ricarica entro il 2024 quasi tutte a Roma. Adesso, ha ...Zero, si legge in una nota congiunta Cdp - Eni, nasce in collaborazione con importanti player finanziari e industriali, tra cui Eni come main partner,, Maire Tecnimont e Microsoft Italia in ...Già alcuni mesi fa Acea aveva dichiarato di voler investire sempre di più nella mobilità elettrica, annunciando un piano per installare 2.200 colonnine per la ricarica entro il 2024 quasi tutte a Roma ...Acea entra nel business dei servizi di ricarica per la mobilità elettrica su tutto il territorio nazionale attraverso il lancio ...