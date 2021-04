Verona, prof fa bendare l’alunna durante l’interrogazione in dad: la protesta degli studenti (Di lunedì 12 aprile 2021) Sospettava che la studentessa stesse barando durante un’interrogazione orale in didattica a distanza (Dad). Per questo, la docente le avrebbe chiesto di bendarsi per proseguire la verifica. Il caso ricorda quanto accaduto lo scorso ottobre a Scafati (Salerno), ma è successo a Verona e ha coinvolto una studentessa di 15 anni del liceo statale C. Montanari. A seguito della vicenda, l’ufficio scolastico regionale del Veneto ha avviato accertamenti. La ragazza stava rispondendo molto bene alle domande della professoressa di tedesco. Tanto bene che la docente si sarebbe insospettita, pensando che la studentessa stesse ricorrendo a qualche escamotage per leggere degli appunti. Per questo, le avrebbe proposto di proseguire la verifica con una benda sugli occhi. La ragazza, temendo l’interruzione ... Leggi su tpi (Di lunedì 12 aprile 2021) Sospettava che la studentessa stesse barandoun’interrogazione orale in didattica a distanza (Dad). Per questo, la docente le avrebbe chiesto di bendarsi per proseguire la verifica. Il caso ricorda quanto accaduto lo scorso ottobre a Scafati (Salerno), ma è successo ae ha coinvolto una studentessa di 15 anni del liceo statale C. Montanari. A seguito della vicenda, l’ufficio scolastico regionale del Veneto ha avviato accertamenti. La ragazza stava rispondendo molto bene alle domande dellaessoressa di tedesco. Tanto bene che la docente si sarebbe insospettita, pensando che la studentessa stesse ricorrendo a qualche escamotage per leggereappunti. Per questo, le avrebbe proposto di proseguire la verifica con una benda sugli occhi. La ragazza, temendo l’interruzione ...

Advertising

fanpage : A quanto pare non si sarebbe trattato di un caso isolato e la scuola si sarebbe già attivata - Annabel81831911 : In un liceo di #Verona. La prof non credeva alla preparazione della ragazza. Spero che sia un caso isolato. - Lellasilvi : RT @saveriolakadima: La prof e la benda per interrogare. Gli studenti: ora basta. 15 enne costretta a coprirsi gli occhi. Il fallimento de… - Taty28643058 : RT @saveriolakadima: La prof e la benda per interrogare. Gli studenti: ora basta. 15 enne costretta a coprirsi gli occhi. Il fallimento de… - fenjiismysmil : RT @saveriolakadima: La prof e la benda per interrogare. Gli studenti: ora basta. 15 enne costretta a coprirsi gli occhi. Il fallimento de… -