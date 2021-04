Vera: "Penso che le scuse le devi a me" (Di lunedì 12 aprile 2021) Nel corso dell'ottava puntata de L'Isola dei famosi si è assistito ad un confronto tra Vera Gemma e Awed. Ecco cosa è successo. L’Isola dei famosi, il confronto tra Vera e Awed: “Ho creduto tanto nella nostra amicizia” su Notizie.it. Leggi su notizie (Di lunedì 12 aprile 2021) Nel corso dell'ottava puntata de L'Isola dei famosi si è assistito ad un confronto traGemma e Awed. Ecco cosa è successo. L’Isola dei famosi, il confronto trae Awed: “Ho creduto tanto nella nostra amicizia” su Notizie.it.

Ultime Notizie dalla rete : Vera Penso Andrea Zenga risponde a Dayane Mello: 'La chimica c'è, ma pensi ciò che vuole' Io penso che stiano sfruttando molto la televisione per dire che sono una coppia felice, ma bisogna vedere come va a letto, quella è la vera cosa che importa '. Queste le parole al vetriolo con cui ...

Isola 2021, diretta ottava puntata: Palapa infuocata, volano stracci tra i naufraghi Awed non sa che incontrrà a breve Vera 22.17 Tommaso Zorzi: 'La tecnica raz degan può essere ... 22.12 Cerioli: 'io penso che una persona di 55 se ha un problema ne parla col gruppo non è che si sposta ...

"Isola dei Famosi", segui l'ottava puntata in tempo reale TGCOM Isola 2021, confronto tra Awed e Vera Gemma: «Mi devi delle scuse» Vera, che non vedeva l'ora di incontrare il suo ex amico è ... Io invece sono in me e ci ho creduto tanto nella nostra amicizia, e penso che le scuse le devi a me. Trovo surreale che hai chiesto scusa ...

Il confronto tra Vera Gemma e Awed all’Isola 2021: “Mi fidavo di te, mi devi delle scuse” Vera Gemma, infatti, ha rivisto Awed ... figlio da sola e non permetto a nessuno di parlare di me come madre‘. Io penso di averti dato forza, coraggio, ho creduto nella nostra amicizia fino ...

