Uno vale uno è un inganno | la democrazia ha bisogno di élite

Leggi su huffingtonpost

(Di lunedì 12 aprile 2021) L’comunista si reggeva suldi riscatto sociale, ma si alimentava di una mistificazione dell’ideale democratico in virtù della quale Lenin annunciava che, a rivoluzione compiuta, anche “una cuoca” avrebbe potuto “governare lo Stato”. La rivoluzione si compì, le cuoche rimasero in cucina. Un secolo più tardi, l’grillino batté la medesima grancassa: il mito delladiretta, l’utopia dell’unouno. Non cuoche, ma venditori di gelati giunsero in effetti al potere, ma non per questo il potere cambiò la propria natura, le proprie regole, le proprie dinamiche. Semplicemente, si indebolì. Comunismo e grillismo hanno questo in comune, negano il ruolo delle. Negano, cioè, la realtà. Perché, come ricorda ogni volta che ne ha l’occasione quel gran saggio ...