Tiro a Volo | Gran Premio d’Oro 2021 | vincono Stanco e Grazini

Silvana Stanco e Valerio Grazini si sono aggiudicati il primo Gran Premio di Fossa Olimpica del 2021. Il primo Grande appuntamento della stagione estiva è andato in scena sulle prestigiose pedane del Trap Concaverde di Lonato del Garda (BS), che fra poco meno di un mese ospiterà la terza Prova di Coppa del Mondo ISSF. Nel comparto di Eccellenza il migliore è stato Grazini. Il carabiniere viterbese ha meritato l'accesso alla finale con il punteggio di 120/125 +1 che gli è valso l'ultimo dorsale disponibile. Nella corsa alle medaglie, consapevole di dover dare il meglio per poter ambire al podio, Grazini non si è risparmiato ed ha recuperato posizione dopo posizione fino a duellare per l'oro con Luca Miotto, carabiniere di Ciliverghe (BS), migliore delle ...

