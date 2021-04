Ti spedisco in convento, dove sono le suore e le ragazze? Ecco le location del reality (Di lunedì 12 aprile 2021) Ecco dove è stato girato Ti spedisco in convento, il reality con protagonsite un gruppo di ragazze che devono vivere come suore: le location. Un gruppo di cinque ragazze abituate a una vita fatta di divertimento, uscite con gli amici, fidanzati e social network catapultate improvvisamente in una realtà completamente diversa dalla loro e costrette a vivere seguendo le sobrie regole delle suore: si può riassumere Ti spedisco in convento, il docu-reality di Discovery + che è trasmesso in chiaro anche su Real Time. Ma dove si trova il convento, location principale del programma? Vediamo ora dove è stato ... Leggi su donnaglamour (Di lunedì 12 aprile 2021)è stato girato Tiin, ilcon protagonsite un gruppo diche devono vivere come: le. Un gruppo di cinqueabituate a una vita fatta di divertimento, uscite con gli amici, fidanzati e social network catapultate improvvisamente in una realtà completamente diversa dalla loro e costrette a vivere seguendo le sobrie regole delle: si può riassumere Tiin, il docu-di Discovery + che è trasmesso in chiaro anche su Real Time. Masi trova ilprincipale del programma? Vediamo oraè stato ...

Advertising

Giolla_Giolla : RT @quedillussione: e quando Petalo andrà ad interpretare il ruolo della suora in ti spedisco in convento then what? - quedillussione : e quando Petalo andrà ad interpretare il ruolo della suora in ti spedisco in convento then what? - Olty86 : @bubinoblog Praticamente è un pareggio, ma Bonolis ha fatto un mezzo miracolo, portando canale 5 a vincere di domen… - irishxever : Per mero voyeurismo ho guardato 40 minuti di 'Ti spedisco in convento' e adesso non so come sentirmi, a parte imbecille. - Francwho : @gabe898 Li spedisco in convento, anzi no ci vado io, e mentre arrivo a Sorrento mi mangio anche la pizza...che non è quella di pizzahut?? -