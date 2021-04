(Di lunedì 12 aprile 2021) Chiusura, a 102,94, per il differenziale tra Btp erispetto alla chiusura a 103di venerdì scorso. Nel corso della seduta loha toccato un minimo di 101,62verso ...

Advertising

fisco24_info : Spread Btp-Bund: chiude stabile a 102,9 punti: Il rendimento del decennale allo 0,73% - bepperoca : @salfasanop 140, e comunque lo spread non è l'indicatore da prendere in considerazione, perchè è solo un differenzi… - lauranaka : RT @Andrea_V_73: @lauranaka @finanza_online @Barbaga3Gaetano @pelias01 @EdoardoSecchi_ @MaurilioVitto @Theimmigrant84 @Miti_Vigliero @Eugen… - GustavAiki : @gispedicato @GiovanniSergi8 @Ettore_Rosato @SkyTG24 08/01/2021 ore 15:15 -> SPREAD 102.8, 12/04/2021 ore 14:30 ->… - Andrea_V_73 : @lauranaka @finanza_online @Barbaga3Gaetano @pelias01 @EdoardoSecchi_ @MaurilioVitto @Theimmigrant84 @Miti_Vigliero… -

Ultime Notizie dalla rete : Spread Btp

Chiusura stabile, a 102,94 punti, per il differenziale trae Bund rispetto alla chiusura a 103 punti di venerdì scorso. Nel corso della seduta loha toccato un minimo di 101,62 punti verso metà mattina e un massimo di 13,96 punti poco prima delle 9.Stabile il secondario: lofra decennale italiano e tedesco chiude a 102 punti base ( - 0,38%) e il rendimento delsi ferma a +0,73%.(ANSA) - MILANO, 12 APR - Chiusura stabile, a 102,94 punti, per il differenziale tra Btp e Bund rispetto alla chiusura a 103 punti di venerdì scorso. Nel corso della seduta lo spread ha toccato un ...Borsa italiana news. Piazza Affari chiude in rialzo. Sul listino principale bene Diasorin e Azimut. Male invece Stm e Buzzi ...