Shazam! 2: Lucy Liu nel cast del sequel con un ruolo da villain (Di lunedì 12 aprile 2021) L'attrice Lucy Liu farà parte del cast di Shazam! 2, il sequel del film tratto dai fumetti della DC con protagonista Zachary Levi. Shazam! 2 avrà nel proprio cast anche Lucy Liu nel ruolo di una villain creata appositamente per il lungometraggio. L'attrice è stata recentemente la protagonista della serie Elementary e sul grande schermo ha avuto ruoli in film come Charlie's Angeles e Kill Bill. In Shazam! Fury of the Gods Lucy Liu avrà il ruolo della sorella di Hespera, parte affidata a Helen Mirren. Il personaggio è la figlia di Atlas e non esiste tra le pagine dei fumetti. Il film con star Zachary Levi continuerà la storia del teenager Billy Batson che, pronunciando la parola ...

