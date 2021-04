Samantha Cristoforetti: storia di una donna nello spazio (Di lunedì 12 aprile 2021) Un curriculum caratterizzato da tenacia, coraggio, forza di volontà e concentrazione, ma anche di rinunce e ostacoli che, nonostante tutto, l’hanno portata lì, dove in molti hanno sognato di andare e in pochi sono arrivati. Samantha Cristoforetti è la prima donna astronauta italiana, oltre che la terza europea dopo Helen Sharman e Claudie Haigneré. E non che questo primato sia arrivato facilmente: la donna si è saputa distinguere tra 8500 candidati per diventare astronauta, ed è rientrata tra i sei migliori. Astro Samantha, così l’abbiamo ribattezzata durante i mesi in cui era in orbita, è stata per noi la rappresentante dell’altra metà del cielo. 199 giorni, 199 giorni, 16 ore e 42 minuti, trascorsi in orbita, un record di permanenza europeo superato solo successivamente dalla statunitense Peggy ... Leggi su dilei (Di lunedì 12 aprile 2021) Un curriculum caratterizzato da tenacia, coraggio, forza di volontà e concentrazione, ma anche di rinunce e ostacoli che, nonostante tutto, l’hanno portata lì, dove in molti hanno sognato di andare e in pochi sono arrivati.è la primaastronauta italiana, oltre che la terza europea dopo Helen Sharman e Claudie Haigneré. E non che questo primato sia arrivato facilmente: lasi è saputa distinguere tra 8500 candidati per diventare astronauta, ed è rientrata tra i sei migliori. Astro, così l’abbiamo ribattezzata durante i mesi in cui era in orbita, è stata per noi la rappresentante dell’altra metà del cielo. 199 giorni, 199 giorni, 16 ore e 42 minuti, trascorsi in orbita, un record di permanenza europeo superato solo successivamente dalla statunitense Peggy ...

