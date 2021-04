Salvini dice che ha sentito i ristoratori di #ioapro. Eppure uno di loro ha detto che li ha traditi

(Di lunedì 12 aprile 2021) “Li ho sentiti. Ci saranno alcuni incontri con esponenti di governo della Lega, ho invitato alla calma e al rispetto delle leggi e delle forze dell’ordine”. Questo haMatteoa proposito deidi. Forse perché non ricorda che uno dihache li ha presi in giro.che hadi. L’ultimo avevache li ha presi in giro e basta “Sono persone che chiedono solo di poter lavorare, li ascolto sempre con estrema attenzione”, haai giornalisti. E ancora: il 2 giugno come data “va bene per una riapertura generalizzata”. Ma “dove la situazione sanitaria è sotto ...

Advertising

LegaSalvini : ?? LA VERITÀ: «'NON SEQUESTRÒ NESSUNO'. IL PM DICE CHE SALVINI POTEVA FARE IL MINISTRO» - LegaSalvini : TURCHIA, SALVINI: “SOLIDARIETÀ A DRAGHI, ERDOGAN DITTATORE” “Solidarietà e stima per il Presidente Draghi, le inti… - Faella89483632 : @repubblica Salvini non sa che le carceri sono SOVRAFFOLLATE e ovunque vi è assembramento si rischia la formazione… - JohnHard3 : RT @LaNotiziaTweet: - LaNotiziaTweet : -

Ultime Notizie dalla rete : Salvini dice

Le idee ci sono, le persone anche e comeil nostro segretario nazionale Matteo: vince la squadra. Buon lavoro a tutti'. Alle parole di Borgotti fanno eco quelle del suo vice, Mosciatti: '...Sulla stessa linea Matteo: 'Doveroso riaprire nei prossimi giorni dove si può',a margine di una visita a Mind, nell'ex area Expo di Milano. Quanto all'eventuale utilizzo di Sputnik, il ...Salvini tornerà a Roma in serata e dunque non sarà alla manifestazione organizzata (senza autorizzazione) dai ristoratori di Ioapro. "Ma li ho sentiti ieri e oggi - ha spiegato -. Ci saranno incontri ...Salvini tornerà a Roma in serata e dunque non ... Il 2 giugno come data "va bene per una riapertura generalizzata ma io penso che come dice Draghi già dai prossimi giorni è dovere riaprire ...