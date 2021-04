Richiami Pfizer e Moderna a 42 giorni, ok di Speranza. “Riaperture? Salvini non illuda la gente. Ad aprile ancora massima prudenza” (Di lunedì 12 aprile 2021) Da una parte il piano vaccinale che dipende non solo e non tanto dal ritmo dei centri di somministrazione quanto dalla disponibilità delle dosi. Dall’altra va bene avere un orizzonte di Riaperture appena i dati dei contagi lo permetteranno ma questo percorso dev’essere graduale perché, sì, “l’estate sarà un periodo molto migliore” di quello che stiamo vivendo ma non vanno vanificati i sacrifici. Il ministro della Salute Roberto Speranza fa il punto della situazione sulla pandemia in un’intervista a Repubblica. E indica una novità nella distribuzione dei vaccini: i Richiami con Pfizer e Moderna saranno estesi a un periodo di 42 giorni e non più a 3-4 settimane come fino ad adesso. Un modo per allargare la fetta di popolazione con la prima dose. La previsione di Speranza ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 12 aprile 2021) Da una parte il piano vaccinale che dipende non solo e non tanto dal ritmo dei centri di somministrazione quanto dalla disponibilità delle dosi. Dall’altra va bene avere un orizzonte diappena i dati dei contagi lo permetteranno ma questo percorso dev’essere graduale perché, sì, “l’estate sarà un periodo molto migliore” di quello che stiamo vivendo ma non vanno vanificati i sacrifici. Il ministro della Salute Robertofa il punto della situazione sulla pandemia in un’intervista a Repubblica. E indica una novità nella distribuzione dei vaccini: iconsaranno estesi a un periodo di 42e non più a 3-4 settimane come fino ad adesso. Un modo per allargare la fetta di popolazione con la prima dose. La previsione di...

Advertising

repubblica : Covid, Speranza: “Over 60 vaccinati entro giugno. Richiami dopo 42 giorni per Pfizer e Moderna” - CosettaGiordano : RT @fattoquotidiano: Richiami Pfizer e Moderna a 42 giorni, ok di Speranza. “Riaperture? Salvini non illuda la gente. Ad aprile ancora mass… - fattoquotidiano : Richiami Pfizer e Moderna a 42 giorni, ok di Speranza. “Riaperture? Salvini non illuda la gente. Ad aprile ancora m… - Piergiulio58 : Vaccini, Speranza: 'Richiami Pfizer e Moderna dopo 42 giorni'. - CuyoNoticias : RT @eziomauro: Covid, Speranza: “Over 60 vaccinati entro giugno. Richiami dopo 42 giorni per Pfizer e Moderna” | Rep -