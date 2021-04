Playstation 3 | l’inizio della fine? impossibile aggiornare

Leggi su helpmetech

(Di lunedì 12 aprile 2021) Tramite i forum di ResetERA e PSNProfiles vari utenti stanno segnalando chealcuni giochi su3 si stia rivelando. Nello specifico si fa riferimento all’impossibilità di effettuare il download di patch e aggiornamenti per alcuni giochi3. Non è chiaro se si tratti di un bug o di una scelta voluta in vistachiusura delStore su PS3, PSP e PS Vita. Su PSNProfiles è stata stilata una lista dei giochi per i quali non è più possibile scaricare le patch, dunque reinstallando i titoli in questione da disco o effettuando il download del contenuto già acquistato non si avrà accesso alla versione più recente, rendendo molti titoli difficili da fruire nella loro forma migliore. Le segnalazioni coinvolgono giochi ...