Pastore | fine di un incubo Ora la missione Champions | poi dirà addio alla Roma

(Di lunedì 12 aprile 2021) La pche regala nel secondo tempo di- Bologna a Karsdorp è l'emblema del suo talento. In pochi, in Serie A, hanno la classe e il piede di Javiere questo è un dato di fatto. In pochi ...

Dove sarebbe andata la Roma in questi tre anni sefosse stato anche solo al 60 o 70%? Tre anni difficili ? Domande che resteranno senza risposte, visto che da 2018 (anno in cui è stato ...Sempre presente nelle azioni d'attacco, anche se spesso la tecnica non troppo sopraffina non lo aiuta, ma ha la tenacia per lottare fino alla(84) 6 Si rivede dopo un lungo stop el Flaco ...Javier Pastore è tornato in campo con la Roma dopo quasi un anno di assenza dall’ultima volta. Era il 28 giugno del 2020, quando il ‘Flaco’ giocò per 9' contro il Milan. Fu la sua ultima apparizione i ...Javier Pastore ne ha approfittato per tornare in partita a fine partita. Senza brillare, l’AS Roma ha fornito l’essenziale vincendo il minor margine di vantaggio contro il Bologna (1-0), questa ...