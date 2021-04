Oroscopo 13 aprile 2021 | Ariete decisi | Capricorno ricompensati

Leggi su kontrokultura

(Di martedì 13 aprile 2021) Le previsioni dell’del 13denotano una giornata rivelatrice per i nati sotto il segno dell’. Nuovi inizi per Toro, mentre i Pesci devono fare attenzione sul lavoro.daa Vergine. I tira e molla non saranno più consentiti. Questo è il momento di prendere leoni, sia in campo professionale sia sentimentale. Non guardatevi più indietro e andate avanti per la vostra strada. Per quanto riguarda la fortuna, invece, le stelle diventano positive dalla fine della settimana. Toro. Oggi sarà una giornata molto positiva per quanto riguarda i nuovi inizi. Le relazioni o i lavori appena nati potranno decollare con molta facilità. Se, invece, siete impelagati in una relazione da parecchio tempo, allora è ...