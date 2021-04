Minneapolis, polizia uccide afroamericano: proteste in piazza (Di lunedì 12 aprile 2021) Un ragazzo afroamericano di 20 anni, Daunte Wright, è stato ucciso dalla polizia al Brooklyn Center, Minneapolis. Sono esplosi scontri tra gli agenti e i manifestanti già scesi in piazza nella zona in concomitanza con il processo contro l’agente Derek Chauvin, accusato dell’uccisione di George Floyd lo scorso maggio. Lo riferiscono i media americani che citano la madre della vittima, con la quale il ventenne sarebbe stato al telefono poco prima di essere colpito. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine. Leggi su sbircialanotizia (Di lunedì 12 aprile 2021) Un ragazzodi 20 anni, Daunte Wright, è stato ucciso dallaal Brooklyn Center,. Sono esplosi scontri tra gli agenti e i manifestanti già scesi innella zona in concomitanza con il processo contro l’agente Derek Chauvin, accusato dell’uccisione di George Floyd lo scorso maggio. Lo riferiscono i media americani che citano la madre della vittima, con la quale il ventenne sarebbe stato al telefono poco prima di essere colpito. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

