Milan, Ibrahimovic punta il Genoa | “Potrebbe giocare nonostante il rosso” (Di lunedì 12 aprile 2021) In casa Milan tiene banco la vicenda legata all’espulsione di Ibrahimovic: lo svedese Potrebbe giocare contro il Genoa nonostante il cartellino rosso ricevuto a Parma Il Milan tiene ancora accesa… L'articolo Milan, Ibrahimovic punta il Genoa “Potrebbe giocare nonostante il rosso” è stato pubblicato originariamente sul sito calciomercatonews.com. Leggi su calciomercatonews (Di lunedì 12 aprile 2021) In casatiene banco la vicenda legata all’espulsione di: lo svedesecontro ilil cartellinoricevuto a Parma Iltiene ancora accesa… L'articoloilil” è stato pubblicato originariamente sul sito calciomercatonews.com.

Advertising

AntoVitiello : #Pioli sull’espulsione di #Ibrahimovic: “Ho parlato con Zlatan, ha discusso con l’arbitro ma non gli ha mancato di… - tvdellosport : ?? SQUALIFICA IBRA, MILAN PREPARA RICORSO Fissata per martedì la decisione sulla squalifica di #Ibrahimovic, espu… - AntoVitiello : Vittoria preziosa e sofferta del #Milan a #Parma. Gara virtualmente chiusa poi rimessa in discussione dopo il rosso… - angelo_arcadu : RT @RaiSport: ? #Cantamessa: 'Faremo ricorso se #Ibrahimovic sarà squalificato' Il legale del #Milan: 'Se #Maresca ammette di aver sbaglia… - gilnar76 : Avvocato Milan: «Ibrahimovic ... #AllianzStadium #Bianconeri #Calciomercato #Continassa #Finoallafine… -