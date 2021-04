Miguel Bosé si svela: dal negazionismo all’abuso di droga, il cantante spiazza (Di lunedì 12 aprile 2021) Miguel Bosé ha spiazzato tutti con le sue rivelazioni, dopo aver ribadito di essere un negazionista ha parlato dell’abuso di droga e non solo Miguel Bosé si è lasciato sfuggire… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Sara Fonte su BlogLive.it. Leggi su bloglive (Di lunedì 12 aprile 2021)hato tutti con le sue rivelazioni, dopo aver ribadito di essere un negazionista ha parlato dell’abuso die non solosi è lasciato sfuggire… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Sara Fonte su BlogLive.it.

Advertising

Corriere : Miguel Bosé, la madre Lucia uccisa dal virus, il negazionismo e la coca: «Consumavo 2 ... - generacomplotti : RT @LaNotiziaTweet: Miguel Bosé, la cocaina e Covid-19: per lui è una fake news anche se ha perso la madre - Alessia69406712 : Oggi titoloni su Miguel Bosè: sono in quel periodo esistenziale dove talune opinioni non mi interessano minimamente. #12aprile ? - GiacomoNesci : RT @HuffPostItalia: Miguel Bosé: 'Sono negazionista Covid, a testa alta. La droga? Ero arrivato a 2 grammi di coca al giorno' - Doc101Doc : RT @GeMa7799: Miguel Bosè intervistato dichiara, mia madre non aveva il covid, non è morta di covid ma di sedazione strema fino alla morte,… -