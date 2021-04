Masters1000 Montecarlo, Lorenzo Musetti deve arrendersi alla potenza di Karatsev: il russo vince in due set sotto la pioggia (Di lunedì 12 aprile 2021) Niente da fare per Lorenzo Musetti. L’azzurrino, classe 2002, deve arrendersi al primo turno del Masters1000 di Montecarlo al cospetto della potenza a tratti devastante del russo Aslan Karatsev (n.29 del mondo). Il semifinalista degli Australian Open 2021 ha letteralmente investito coi suoi colpi da fondo il toscano che poco ha potuto rispetto a un giocatore ora come ora decisamente più forte. Il 6-3 6-4 è un premio più alla tenacia di Musetti nel cercare di contrapporsi alla maggior “cilindrata” del russo. Un match sospeso per quasi cinque ore dal momento che nel Principato la pioggia è stata protagonista, obbligando gli organizzatori a prendere delle ... Leggi su oasport (Di lunedì 12 aprile 2021) Niente da fare per. L’azzurrino, classe 2002,al primo turno deldial cospetto dellaa tratti devastante delAslan(n.29 del mondo). Il semifinalista degli Australian Open 2021 ha letteralmente investito coi suoi colpi da fondo il toscano che poco ha potuto rispetto a un giocatore ora come ora decisamente più forte. Il 6-3 6-4 è un premio piùtenacia dinel cercare di contrapporsimaggior “cilindrata” del. Un match sospeso per quasi cinque ore dal momento che nel Principato laè stata protagonista, obbligando gli organizzatori a prendere delle ...

Advertising

Eurosport_IT : 9 azzurri a #Montecarlo: l’Italia è la Nazione più rappresentata al Masters 1000 nel principato! ???????? E per la pr… - OA_Sport : #TENNIS Lorenzo Musetti deve arrendersi alla potenza di Karatsev: il russo vince in due set sotto la pioggia - sportface2016 : FOTO - #Masters1000 #Montecarlo Toni #Nadal fa il suo 'esordio' nell'angolo di #AugerAliassime - zazoomblog : LIVE Musetti-Karatsev 3-6 4-5 Masters1000 Montecarlo in DIRETTA: l’azzurro deve prolungare il match - #Musetti-Kara… - zazoomblog : LIVE Musetti-Karatsev 3-4 Masters1000 Montecarlo in DIRETTA: giocatori in campo! Si riprende a giocare - #Musetti-… -