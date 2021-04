“Ma sì, facciamo questa pazzia”. Asia Argento e Morgan, annuncio clamoroso in diretta (Di lunedì 12 aprile 2021) Morgan e Asia Argento hanno avuto una lunga relazione sentimentale. Dal 2000 al 2006 sono infatti stati legati e nel 2001 hanno anche avuto una figlia, Anna Lou, che oggi ha 20 anni. Il nome Anna è stato dato in onore della sorella di lei, deceduta nel 1994. Successivamente l’attrice è stata unita in matrimonio con il regista Michele Civetta e ha avuto il figlio Nicola. Nel 2012 si è separata e nel 2017 ha conosciuto lo chef Anthony Bourdain, il quale si è suicidato nel giugno del 2018. Qualche ora fa però la figlia di Dario Argento e il cantante sono stati protagonisti nell’app per gli Iphone, ‘Clubhouse’. Qui hanno dunque fatto divertire il popolo della rete ma hanno anche fatto rivelazioni davvero clamorose e inaspettate. All’interno della stanza ‘The Royal Couple’ hanno dato vita ad un’affermazione che ... Leggi su caffeinamagazine (Di lunedì 12 aprile 2021)hanno avuto una lunga relazione sentimentale. Dal 2000 al 2006 sono infatti stati legati e nel 2001 hanno anche avuto una figlia, Anna Lou, che oggi ha 20 anni. Il nome Anna è stato dato in onore della sorella di lei, deceduta nel 1994. Successivamente l’attrice è stata unita in matrimonio con il regista Michele Civetta e ha avuto il figlio Nicola. Nel 2012 si è separata e nel 2017 ha conosciuto lo chef Anthony Bourdain, il quale si è suicidato nel giugno del 2018. Qualche ora fa però la figlia di Darioe il cantante sono stati protagonisti nell’app per gli Iphone, ‘Clubhouse’. Qui hanno dunque fatto divertire il popolo della rete ma hanno anche fatto rivelazioni davvero clamorose e inaspettate. All’interno della stanza ‘The Royal Couple’ hanno dato vita ad un’affermazione che ...

'Morgan e Asia Argento tornano insieme', la dichiarazione d'amore su Clubhouse Facciamo questa cosa pazza ". Neanche il tempo di dirlo che lui, immediatamente, accetta la proposta: " Quando? In autunno no, cadono le foglie e io muoio. E poi in autunno i violini singhiozzano".

