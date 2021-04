L’omaggio di William a nonno Filippo (con una bellissima foto di George) (Di lunedì 12 aprile 2021) Venerdì 9 aprile, Kate Middleton e William – come il resto della famiglia reale – hanno cambiato la loro immagine di Instagram in segno di lutto, dopo l’annuncio «con grande dolore» della scomparsa del principe Filippo, a 99 anni. Ma ora il nipote, ed erede al trono , ha voluto fare un omaggio personale al nonno. Più intimo e informale. «Il secolo di vita di mio nonno è stato definito dal servizio: al suo paese e al Commonwealth, a sua moglie e alla regina e alla nostra famiglia», scrive il nipote nel condividere una bellissima foto inedita di nonno Filippo alla guida di un calesse in compagnia di baby George, primogenito dei Cambridge e uno dei tanti bisnipoti tanto amati dalla regina e dal marito. Leggi su vanityfair (Di lunedì 12 aprile 2021) Venerdì 9 aprile, Kate Middleton e William – come il resto della famiglia reale – hanno cambiato la loro immagine di Instagram in segno di lutto, dopo l’annuncio «con grande dolore» della scomparsa del principe Filippo, a 99 anni. Ma ora il nipote, ed erede al trono , ha voluto fare un omaggio personale al nonno. Più intimo e informale. «Il secolo di vita di mio nonno è stato definito dal servizio: al suo paese e al Commonwealth, a sua moglie e alla regina e alla nostra famiglia», scrive il nipote nel condividere una bellissima foto inedita di nonno Filippo alla guida di un calesse in compagnia di baby George, primogenito dei Cambridge e uno dei tanti bisnipoti tanto amati dalla regina e dal marito.

Advertising

akhetaton11 : RT @giuliapompili: Quello che voleva aprire il parlamento come una scatoletta di tonno va a rendere omaggio al poliziotto William Evans, uc… - CabriniGirl : RT @giuliapompili: Quello che voleva aprire il parlamento come una scatoletta di tonno va a rendere omaggio al poliziotto William Evans, uc… - Castel_Andre : RT @giuliapompili: Quello che voleva aprire il parlamento come una scatoletta di tonno va a rendere omaggio al poliziotto William Evans, uc… - minomazz : RT @giuliapompili: Quello che voleva aprire il parlamento come una scatoletta di tonno va a rendere omaggio al poliziotto William Evans, uc… - lucarocca72 : RT @giuliapompili: Quello che voleva aprire il parlamento come una scatoletta di tonno va a rendere omaggio al poliziotto William Evans, uc… -

Ultime Notizie dalla rete : L’omaggio William SI CHIAMAVA WILLIAM IL RAGAZZO CHE SI E' SUICIDATO IN STAZIONE A CREMA WelfareNetwork