La parmigiana col pane carasau, la ricetta di zia Cri (Di lunedì 12 aprile 2021) La ricetta di Zia Cri della parmigiana di carasau è la prima golosa ricetta E’ sempre mezzogiorno di oggi 12 aprile 2021. Il pane carasau con un filo di olio è già buonissimo ma le ricette con il pane sardo sono tantissime, possiamo fare anche le lasagne con il pane carasau. Oggi con zia Cri facciamo la parmigiana con melanzane e carasau. Ha le stesse calorie del pane classico ma rende molto di più, un etto di carasau è davvero tanto. La ricetta di Zia Cri della parmigiana di carasau è davvero semplice, da provare appena avremo le melanzane di stagione. Il pane carasau con le melanzane ... Leggi su ultimenotizieflash (Di lunedì 12 aprile 2021) Ladi Zia Cri delladiè la prima golosaE’ sempre mezzogiorno di oggi 12 aprile 2021. Ilcon un filo di olio è già buonissimo ma le ricette con ilsardo sono tantissime, possiamo fare anche le lasagne con il. Oggi con zia Cri facciamo lacon melanzane e. Ha le stesse calorie delclassico ma rende molto di più, un etto diè davvero tanto. Ladi Zia Cri delladiè davvero semplice, da provare appena avremo le melanzane di stagione. Ilcon le melanzane ...

Advertising

Vivodisogniebas : Bellissima ricatta parmigiana di melanzane col pane carasau ?? #èsempremezzogiorno - federiconosekai : la conosco: - sai fare la parmigiana? lei: non mi piacciono le melanzane - ti piace la carbonara? l: mi puzza l’uov… - coraline_hello : RT @xattorneyx: Ma come vi permettete di dire che Lasagna e Parmigiana fanno schifo ma voi la nazionalità italiana non ve la meritate mangi… - itsmc17 : RT @xattorneyx: Ma come vi permettete di dire che Lasagna e Parmigiana fanno schifo ma voi la nazionalità italiana non ve la meritate mangi… - xattorneyx : Ma come vi permettete di dire che Lasagna e Parmigiana fanno schifo ma voi la nazionalità italiana non ve la merita… -