Interrogazione in Dad | prof la costringe a bendarsi perché “troppo brava” | esplode la polemica

(Di lunedì 12 aprile 2021) A Verona, durante un’in Didattica a Distanza, una studentessa di 15 anni ha dovuto subire l’umiliazione di doversi bendare per continuare a sostenere la prova, su esplicita richiesta della sua insegnante. A quanto pare, laessoressa avrebbe chiesto alla ragazza die di continuare a rispondere alle domande senza poter vedere nullasi stava rivelandobrillante. La situazione, che ha sconvolto sia la ragazza che i compagni di classe, è finita sui social e all’attenzione delle autorità scolastiche che adesso potrebbero prendere provvedimenti.in Dad:brillante, costretta aa rispondere alle domande della ...

La ragazza di 15 anni sarebbe stata invitata da un'insegnante a mettersi una sciarpa sugli occhi, durante una Dad da remoto, per evitare che copiasse. Secondo gli studenti, episodi simili si erano già verificati. L'Ufficio scolastico regionale del Veneto ha avviato accertamenti nel liceo di Verona dove un'allieva di 15 anni sarebbe stata indotta da una professoressa a bendarsi con una sciarpa.