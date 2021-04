Il finale di Shameless è davvero l’unico possibile? L’addio dei Gallagher (Di lunedì 12 aprile 2021) Il finale di Shameless pronto a deludere i fan? Il promo rilasciato nei giorni scorsi dell’episodio numero 12 dell’undicesima e ultima stagione aveva già invitato il pubblico ad ingoiare il boccone amaro relativo a quello che sarebbe successo e così, come previsto, L’addio è dietro l’angolo. Il pubblico non dovrà rinunciare solo ai Gallagher (per i quali, al momento, non è previsto uno spin-off) ma deve fermarsi ad un finale che non delude del tutto ma che sembra davvero l’unico possibile. Il finale di Shameless è andato in onda qualche ora fa negli Usa e tra poco anche in Italia sarà possibile vederlo visto che i nuovi episodi della serie andranno in onda dal 13 aprile su Premium Stories, ma cosa è ... Leggi su optimagazine (Di lunedì 12 aprile 2021) Ildipronto a deludere i fan? Il promo rilasciato nei giorni scorsi dell’episodio numero 12 dell’undicesima e ultima stagione aveva già invitato il pubblico ad ingoiare il boccone amaro relativo a quello che sarebbe successo e così, come previsto,è dietro l’angolo. Il pubblico non dovrà rinunciare solo ai(per i quali, al momento, non è previsto uno spin-off) ma deve fermarsi ad unche non delude del tutto ma che sembra. Ildiè andato in onda qualche ora fa negli Usa e tra poco anche in Italia saràvederlo visto che i nuovi episodi della serie andranno in onda dal 13 aprile su Premium Stories, ma cosa è ...

Advertising

poseey_ : Non mi ha convinto molto come finale di serie #Shameless - ImAJejuneStar : Penso intensamente alla puntata finale di #Shameless - darkgrham : @AVRILand1D che merda però davvero non è possibile li han fatti ritornare solo perché altrimenti nessuno si sarebbe… - AVRILand1D : @darkgrham Quindi un finale degno di Shameless visto che i produttori non volevano i gallavich e non li hanno mai voluti - schlechtincrrct : @SHO_Shameless Finale: BRAVO! ???? -