Grazie Lourdes Leon Ciccone che rendi sempre più normale avere i peli sotto le ascelle (Di lunedì 12 aprile 2021) La relazione di Lourdes Leon Ciccone, la figlia di Madonna, con i suoi peli corporei è ammirevole. Nel corso degli anni la modella 24enne ha mostrato le sue ascelle non depilate o nei selfie con la mamma o sul red carpet o nelle campagne pubblicitarie e si è sempre fatta promotrice di uno stile «nature». L’ultimo post #bodyhairpositive è del 10 aprile e ha fatto fare un altro passo in più verso la normalizzazione dei peli del corpo. Leggi su vanityfair (Di lunedì 12 aprile 2021) La relazione di Lourdes Leon Ciccone, la figlia di Madonna, con i suoi peli corporei è ammirevole. Nel corso degli anni la modella 24enne ha mostrato le sue ascelle non depilate o nei selfie con la mamma o sul red carpet o nelle campagne pubblicitarie e si è sempre fatta promotrice di uno stile «nature». L’ultimo post #bodyhairpositive è del 10 aprile e ha fatto fare un altro passo in più verso la normalizzazione dei peli del corpo.

