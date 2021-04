Giro di Turchia 2021, Mark Cavendish vince la seconda tappa! Cannonball trionfa dopo 3 anni di digiuno (Di lunedì 12 aprile 2021) Mark Cavendish ha vinto la seconda tappa del Giro di Turchia 2021, una frazione di 145 km senza particolari difficoltà altimetriche con partenza e arrivo a Konya (dove ieri era già andata in scena la prima giornata di gara a causa della neve caduta in Cappadocia che aveva costretto a un cambio del programma originario). Il britannico ha messo il proprio sigillo su questo evento di categoria 2.Pro, imponendosi meravigliosamente in volata davanti al belga Jasper Philipsen (Alpecin-Fenix), al tedesco André Greipel (Israel Start-Up Nation) e all’olandese Arvid De Kleijn (Rally Cycling, aveva trionfato ieri). Il velocista 35enne, che in carriera vanta 30 affermazioni al Tour de France e 15 al Giro d’Italia, ha saputo conquistare la sua ... Leggi su oasport (Di lunedì 12 aprile 2021)ha vinto latappa deldi, una frazione di 145 km senza particolari difficoltà altimetriche con partenza e arrivo a Konya (dove ieri era già andata in scena la prima giornata di gara a causa della neve caduta in Cappadocia che aveva costretto a un cambio del programma originario). Il britco ha messo il proprio sigillo su questo evento di categoria 2.Pro, imponendosi meravigliosamente in volata davanti al belga Jasper Philipsen (Alpecin-Fenix), al tedesco André Greipel (Israel Start-Up Nation) e all’olandese Arvid De Kleijn (Rally Cycling, avevato ieri). Il velocista 35enne, che in carriera vanta 30 affermazioni al Tour de France e 15 ald’Italia, ha saputo conquistare la sua ...

