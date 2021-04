Foggia: “Inzaghi? Intanto guadagniamoci un futuro in Serie A. Potrebbero bastare 37-38 punti” (Di lunedì 12 aprile 2021) Il ds del Benevento, Pasquale Foggia, ha parlato così ai microfoni di Sky Sport della scelta del Sassuolo di aver tenuto isolati i nazionali italiani dopo il cluster: “Condivido la scelta del Sassuolo. Ha dato l’ennesimo segnale di quello che è poi lo stile del Sassuolo e sia anche lo stile di altre società”. futuro in A con Inzaghi?“Intanto guadagniamoci un futuro in questa categoria e lo faremo programmando con Pippo, come stiamo già facendo da due anni. Poi è ovvio, il mercato è imprevedibile non solo per i calciatori ma per tutti gli addetti ai lavori. Se avrà l’occasione di andare in un grande club significa che il Benevento ha portato bene anche a lui”. Gaich?“E’ un calciatore, per me, forte che può dire la sua in Serie A e, mettendo nelle gambe più partite e ... Leggi su alfredopedulla (Di lunedì 12 aprile 2021) Il ds del Benevento, Pasquale, ha parlato così ai microfoni di Sky Sport della scelta del Sassuolo di aver tenuto isolati i nazionali italiani dopo il cluster: “Condivido la scelta del Sassuolo. Ha dato l’ennesimo segnale di quello che è poi lo stile del Sassuolo e sia anche lo stile di altre società”.in A con?“unin questa categoria e lo faremo programmando con Pippo, come stiamo già facendo da due anni. Poi è ovvio, il mercato è imprevedibile non solo per i calciatori ma per tutti gli addetti ai lavori. Se avrà l’occasione di andare in un grande club significa che il Benevento ha portato bene anche a lui”. Gaich?“E’ un calciatore, per me, forte che può dire la sua inA e, mettendo nelle gambe più partite e ...

Advertising

sportface2016 : #Benevento, le parole di #Foggia nel pre partita: 'Programmiamo il futuro con #Inzaghi' - anteprima24 : ** #Foggia non si sbilancia sul futuro di #Inzaghi ma è certo su #Gaich: 'In A resta con noi' **… - umbriaOn : La #Ternana si prende il #record all-time di #punti in C: sono 87, Turris ko. #Lucarelli: «#Bravi, non hanno perso… - sportface2016 : #Benevento, Pasquale #Foggia esalta Pippo #Inzaghi: 'E' come #DeZerbi, destinato a una big' - zazoomblog : Benevento Foggia non ha dubbi: “Inzaghi destinato a una big come De Zerbi” - #Benevento #Foggia #dubbi: #“Inzaghi -