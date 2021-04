Dyson rinnova la gamma dei purificatori | in arrivo anche la misurazione e neutralizzazione della formaldeide

Advertising

Digital_Day : È utile sapere se nell'aria di casa c'è la formaldeide. Ed è ancora più utile poterla abbattere -

Ultime Notizie dalla rete : Dyson rinnova

DDay.it - Digital Day

...00) Stufetta elettrica pannello riscaldante - 89,99 (189,00) Scarpa Superga Uomo Cancotu - 24,99 (79,00) Sneaker Diadora Impulse " unisex - 34,99 (69,99) Piastra per capelli......00) Stufetta elettrica pannello riscaldante - 89,99 (189,00) Scarpa Superga Uomo Cancotu - 24,99 (79,00) Sneaker Diadora Impulse " unisex - 34,99 (69,99) Piastra per capelli...In arrivo i nuovi purificatori Dyson. Si tratta di messe a punto dei modelli attuali, con filtrazione ancora più accurata e, nei modelli in arrivo a fine maggio, con la capacità di catturare e scompor ...