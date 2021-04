Droga e armi 37 arresti a Milano, la Dda: “Stretti collegamenti con la criminalità organizzata” (Di lunedì 12 aprile 2021) Operazione Arhat Milano, nelle prime ore della mattinata, i Carabinieri del Comando Provinciale hanno eseguito 37 ordinanze di custodia cautelare del Gip di Milano su richiesta della Direzione distrettuale antimafia del capoluogo lombardo. Nel mirino diversi gruppi criminali, uno dei quali in stretto collegamento con la criminalità organizzata, la ‘ndrangheta. (prosegue dopo la foto) 37 ordinanze di arresto in 11 province, i gruppi criminali disponevano di armi Gli arresti sono stati eseguiti oltre che nella provincia di Milano in quelle di Alessandria, Bergamo, Genova, Monza, Padova, Pavia, Roma, Varese, Vibo Valentia e Vicenza. L’inchiesta della Dda di Milano coordinata dal procuratore aggiunto Alessandra Dolci e dal sostituto procuratore Gianluca ... Leggi su urbanpost (Di lunedì 12 aprile 2021) Operazione Arhat, nelle prime ore della mattinata, i Carabinieri del Comando Provinciale hanno eseguito 37 ordinanze di custodia cautelare del Gip disu richiesta della Direzione distrettuale antimafia del capoluogo lombardo. Nel mirino diversi gruppi criminali, uno dei quali in stretto collegamento con la, la ‘ndrangheta. (prosegue dopo la foto) 37 ordinanze di arresto in 11 province, i gruppi criminali disponevano diGlisono stati eseguiti oltre che nella provincia diin quelle di Alessandria, Bergamo, Genova, Monza, Padova, Pavia, Roma, Varese, Vibo Valentia e Vicenza. L’inchiesta della Dda dicoordinata dal procuratore aggiunto Alessandra Dolci e dal sostituto procuratore Gianluca ...

