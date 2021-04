Domenica Live, Barbara D’Urso: “Motivo di grande orgoglio per noi”, spunta un retroscena (Di lunedì 12 aprile 2021) Barbara D’Urso commenta i risultati raggiunti da Domenica Live andato in onda ieri, Domenica 11 aprile: ecco le parole della famosa conduttrice televisiva. Anche ieri, Domenica 11 aprile, è andato in onda l’appuntamento con Domenica Live, lo show condotto da Barbara D’Urso. Come di consueto, a partire dalle ore 14.40, va in scena la nota L’articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it. L'articolo proviene da City Roma News. Leggi su cityroma (Di lunedì 12 aprile 2021)commenta i risultati raggiunti daandato in onda ieri,11 aprile: ecco le parole della famosa conduttrice televisiva. Anche ieri,11 aprile, è andato in onda l’appuntamento con, lo show condotto da. Come di consueto, a partire dalle ore 14.40, va in scena la nota L’articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it. L'articolo proviene da City Roma News.

Advertising

Link4Universe : L'elicottero Ingenuity sta per prendere il volo su Marte! Domenica tardi farà il suo volo su Marte e i dati ci mett… - LauraMa70360422 : RT @GiuseppeporroIt: Domenica Live, Giulia Salemi rivela in quali rapporti si trova attualmente con Ariadna Romero #giuliasalemi #prelemi… - purrincesschu : RT @TXTITALY: ?? 'The Doom's Night' Live Premiere ?? Dalle 08:30 ???? di domenica 18 aprile, potremo guardare l'animazione 'The Doom’s Night'… - CinguettaTV : @AgoCannella @RadioSoap2 Da quando live era di domenica, non so se ha vinto qualche vola con il Prati gate ma poca roba - beommye : RT @TXTITALY: ?? 'The Doom's Night' Live Premiere ?? Dalle 08:30 ???? di domenica 18 aprile, potremo guardare l'animazione 'The Doom’s Night'… -