D'Avila: "Osimhen resterà a Napoli a prescindere da chi sarà l'allenatore futuro"

William D'Avila, agente di Victor Osimhen, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Radio Kiss Kiss Napoli sul suo assistito e sul Napoli. Queste le sue parole:

SU Osimhen DOPO IL GOL ALLA SAMPDORIA "Victor si sente molto bene dopo il gol e la prestazione di ieri. Quando un giocatore va a fare una nuova esperienza è chiaro che ha bisogno di un periodo di adattamento nel campionato nuovo dove si va a giocare. Per di più nella stagione di Victor c'è stato anche l'infortunio alla spalla che lo ha tenuto fuori per un po' di tempo. In generale sta tornando al massimo della forma e della condizione. Siamo molto contenti della prestazione di ieri e del gol che ha fatto."

SUL FUTURO DI Osimhen "Victor ha un ottimo rapporto anche con Gattuso, fatto di rispetto reciproco. Non sta pensando in questo momento a quale potrà essere il futuro dell'allenatore perché in questo momento sono tutti concentrati verso l'unico obiettivo reale stagionale che è quello della qualificazione in Champions League. Victor resterà a Napoli a prescindere da chi sarà l'allenatore futuro."

