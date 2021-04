Da stasera i Lunatici arrivano su Rai2

Leggi su ascoltitv

(Di lunedì 12 aprile 2021) Da questa sera Isu. Si tratta di un programma trasmesso da Rai Radio2 in onda dal 2018 ogni notte dal lunedì al venerdì. Da ormai 3 stagioni Roberto Arduini ed Andrea Di Ciancio accompagnano il popolo della notte da mezzanotte fino alle 06:00 del mattino. L’appuntamento è per questa sera per circa un’ora dalle 00:30. La trasmissione televisiva varierà leggermente di volta in volta l’orario d’inizio, a seconda del palinsesto di. Iin TV rappresentano una ulteriore espansione della versione “visual” di Rai Radio2, che oggi già trasmette il resto della programmazione anche sulla piattaforma Raiplay. Stefano Beccacece (On Twitter @Cecegol) first appeared on Ascolti Tv Blog.