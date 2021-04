Covid | l' Abruzzo in zona Arancione | ma per 41 comuni dichiarata la zona rossa

(Di lunedì 12 aprile 2021) L'Aquila - Il presidente della Regione, Marco Marsilio, ha partecipato alla riunione dell’Unità di Crisi per analizzare le misure da adottare, dopo l’analisi dell’andamento epidemiologico settimanale, attraverso l’ordinanza che verrà firmata nelle prossime ore. Una settimana che ha visto l’indice RT salire leggermente rispetto a quella scorsa, assestandosi a 0,89. Un incremento causato dall’aumento dei contagi nella provincia dell’Aquila che è stata messa sotto maggiore attenzione da parte della Asl. “La provincia dell’Aquila questa settimana ha messo in evidenza un incremento sensibile dei dati – ha dichiarato il presidente Marsilio – incremento che desta preoccupazione, peraltro con numeri che si avvicinano o superano l’incidenza di 250, nonostante che a Pasqua e a Pasquetta sia stato eseguito un numero inferiore di tamponi. Ciò significa che, con prudenza, dobbiamo prendere in ...

Advertising

abruzzoweb : COVID, SPERANZA: “VERSO UN’ESTATE DIVERSA, MA NON SIA UN LIBERA TUTTI” - abruzzoweb : COVID: MORTE MASSIMO CUTTITTA, CAMPIONE DEL RUGBY, IL CORDOGLIO DI BIONDI E LIRIS - iannetts70 : RT @Il_Centro: #Abruzzo #12aprile #lunedi #vacciniinritardo #Chieti #Covid #coronavirus #Vaccinounmesedopolamorte #Vaccino all'ex rettore… - Il_Centro : #Abruzzo #12aprile #lunedi #vacciniinritardo #Chieti #Covid #coronavirus #Vaccinounmesedopolamorte #Vaccino all'ex… - Centralmente : Vaccinazioni Covid in Abruzzo, i dati al 12 Aprile... -

Ultime Notizie dalla rete : Covid Abruzzo

...in contatto in passato con Coronavirus molto simili a quelli responsabili della SARS e di- ... Salvo alcune eccezioni, come Campania ed, che svolgono un ottimo lavoro di sorveglianza ......//espresso.repubblica.it/attualita/2021/03/19/news/i_bambini_dell_era__abbandonati_ai_loro_... di Como, Lodi, Settimo Milanese)A Scuola (L'Aquila e Avezzano,) Associazione scuole ...ROMA (ITALPRESS) – L’Italia si avvia a diventare tutta arancione, con quattro regioni in zona rossa: Campania e Puglia rimangono nella fascia di rischio più alta. Confermato il rosso per la Valle d’Ao ...Provincia di Chieti: esce dalle restrizioni il Comune di Lentella. Provincia di Pescara: escono dalle restrizioni i Comuni di Collecorvino, Roccamorice e San Valentino in Abruzzo Citeriore Provincia ...